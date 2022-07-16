Австрия одолела Норвегию и вышла в четвертьфинал женского Евро-2022

В рамках третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сборная Австрии смогла с минимальным счетом переиграть Норвегию (1:0), что позволило австрийкам выйти в четвертьфинал континентального первенства со второго места.

Единственный мяч в матче забила на 37-й минуте игры нападающая Австрии Николь Билла, которая откликнулась на передачу Верены Хэншоу.

По итогам группового раунда «красно-белые» набрали шесть очков, Норвегия осталась на третьем месте и вылетела из турнира. Выиграла же группу сборная Англии, которая продемонстрировала 100%-ный показатель, набрав девять очков из девяти возможных.

21 июля Австрия сыграет четвертьфинальный матч против Германии, которая оказалась сильнейшей в группе В.