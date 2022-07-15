Женский чемпионат Европы-2022 побил рекорд по посещаемости

Женский чемпионат Европы в Англии продолжает бить рекорды. Как сообщают организаторы турнира, Евро-2022 стал самым посещаемым континентальным первенством в истории. Предыдущий рекорд в женском футболе был установлен на Евро-2017. Тот турнир посетили 240 045 зрителей.

Организаторы отмечают, что эта отметка уже пройдена, и это притом, что на действующем турнире зрители посетят еще 15 матчей.

Известно, что континентальное первенство продлится до 31 июля, а финальная встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Сборная России была отстранена от участия в соревнованиях на чемпионате Европы.