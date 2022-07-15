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Женский Чемпионат Европы 2017

Бломквист высказалась по поводу отмененного арбитром гола на женском Евро

15 Июля 2022 • 00:41 Комментировать

Форвард женской сборной Швеции Ребека Бломквист отреагировала на решение судейской бригады не засчитывать ее гол в ворота Швейцарии на женском чемпионате Европы. В тот момент на табло горел счет 2:1 в пользу скандинавской команды.

«Я вижу эту ситуацию по-другому. И правило понятное для всех. Если брать крайнюю точку мяча, то это точно не офсайд, и это весьма обидный момент. В данном случае нужно просто правильно провести черту, и все становится понятным. Мне грустно, что в наше время так происходит. Надеюсь, это будет урок и для судей. Хорошо, что мы победили», - приводит слова Ребеки Expressen.

Сборная Швеции вместе с Голландией возглавляет группу С после двух туров. 17 июля команда сыграет в заключительном матче группового этапа с Португалией. Для выхода в плей-офф «тре крунур» достаточно будет не проиграть матч. В другой встрече квартета сыграют Швейцария и Голландия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Швеции женский чемпионат Европы Ребека Бломквист
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