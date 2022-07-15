Франция с минимальным преимуществом одолела Бельгию в матче женского Евро

Сборная Франции в рамках второго тура группового этапа женского чемпионата Европы встречалась с Бельгией. Игра завершилась победой француженок с минимальным преимуществом – 2:1. Встреча состоялась в Ротерхэме, на стадионе «Нью-Йорк».

«Трехцветные» открыли счет уже на шестой минуте встречи после удара Дьяни Кадидьяту. Бельгия смогла отыграться ближе к концу первого тайма после выстрела Жанис Кайман. Впрочем, на перерыв француженки все же ушли, ведя в счете. На 41 минуте игры Улемата Сарр восстановила статус-кво – 2:1.

Лидер французской команды Мари-Антуанетт Катото на 17-й минуте игры получила травму и была заменена, а у бельгиек в концовке встречи была удалена Эмбер Тысяк за две желтые карточки, полученные всего за 7 минут.

В концовке встречи Франция получила право реализовать 11-метровый удар, но Венди Ренар не смогла переиграть в воротах Ники Эврар, отразившую второй пенальти на турнире.

После второго тура Франция с шестью очками лидирует в квартете D, на втором месте с двумя очками идет Исландия, а Бельгия и Италия, имея по одному баллу, располагаются на третьем и четвертом местах соответственно. Франция обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.