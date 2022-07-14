Италия и Исландия поделили очки в матче женского чемпионата Европы

Женские сборные Италии и Исландии сыграли матч второго тура группового этапа в Манчестере. Матч завершился результативной ничьей – 1:1.

Первыми гол в ворота соперниц провели уже на третьей минуте встречи исландки. «Островитянки» отличились после удара полузащитницы Каролины Вильхьямсдоттир.

Сборной Италии удалось забить ответный мяч по ходу второго тайма. На 62-й минуте игры полузащитника Валентина Бергамаски сделала счет на табло равным – 1:1.

Напомним, что в матче первого тура Италия уступила Франции со счетом 1:5, а Исландия расписала ничью с Бельгией – 1:1.