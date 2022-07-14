Швеция пожаловалась на работу судей женского чемпионата Европы

Сборная Швеции осталась недовольно работой судей в матче против сборной Швейцарии, где «тре крунур» удалось победить соперниц со счетом 2:1.

Так, гол Ребеки Блюмквист при счете 2:1 был отменен из-за офсайда у спортсменки. Для устранения несправедливости представители команда направили в УЕФА соответствующее письмо.

«Плохо, когда ты не можешь верно выполнять свою работу, и обидно не побеждать со счетом 3:1. Нами было написано письмо в УЕФА. Надеемся, что все недочеты будут устранены, ведь сейчас арбитры на VAR даже не знают, как правильно провести офсайдную линию», - приводит слова наставника шведской команды Expressen.