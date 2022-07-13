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Женский Чемпионат Европы 2017

Германия обыграла Испанию на женском Евро-2022 и вышла в четвертьфинал

13 Июля 2022 • 00:07 Комментировать

В поединке второго тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сборная Германии сыграла с Испанией. Немки на протяжении всей встречи в Брентфорде владели инициативой на поле и смогли одержать победу со счетом 2:0.

Немецкая дружина открыла счет уже на 3-й минуте встречи благодаря удару полузащитницы сборной Германии Клары Бюль. На 36-й минуте игры Александра Попп отправила второй мяч в ворота испанок, установив, как оказалось, финальный счет на табло.

По итогам двух туров Германия располагается на первом месте в группе, имея 6 очков. В результате этой победы немки стали недосягаемы для своих соперниц по группе и вышли в четвертьфинал континентального первенства.

Известно, что женский чемпионат Европы продлится до конца июля. Финальная встреча будет сыграна 31 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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