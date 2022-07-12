Сборная Англии установила рекорд женских чемпионатов Европы

Женская сборная Англии по футболу смогла забить восемь безответных мячей в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Норвегии.

Таким образом, команда «трех львов» стала первой сборной в истории, которой удалось забить 8 мячей в одном конкретном поединке континентального первенства.

Матч проходил в Брайтоне, на стадионе «Фалмер – Зе Амекс». Уже по ходу первого тайма англичанки отгрузили в ворота соперниц шесть безответных мячей, а после перерыва добили оппоненток еще двумя голами.

В заключительном туре группового этапа лидер группы А сыграет с Северной Ирландией. Отметим, что англичанки еще не обеспечили себе выход в плей-офф.