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Женский Чемпионат Европы 2017

Англия разгромила Норвегию на женском чемпионате Европы

12 Июля 2022 • 00:03 Комментировать

Сборная Англии камня на камне не оставила от норвежской дружины во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу. Команда «трех львов» одолела оппоненток на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтоне.

Хет-трик в составе английской сборной оформила Бет Мид, два мяча на свой счет записала Эллен Уайт, а еще по голу забили Джорджия Стэнуэй (с пенальти), Алессия Руссо и Лорен Хемп. Мид и Хемп также записали на свой счет по голевому пасу.

Стоит отметить, что сборная Норвегии не нанес ни одного удара в створ ворот соперниц.

В другом матче группы А Австрия уверенно одолела Северную Ирландию, забив в ворота соперниц по голу в каждом из таймов (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Норвегии женщины женский чемпионат Европы
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