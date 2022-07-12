Англия разгромила Норвегию на женском чемпионате Европы

Сборная Англии камня на камне не оставила от норвежской дружины во втором туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу. Команда «трех львов» одолела оппоненток на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтоне.

Хет-трик в составе английской сборной оформила Бет Мид, два мяча на свой счет записала Эллен Уайт, а еще по голу забили Джорджия Стэнуэй (с пенальти), Алессия Руссо и Лорен Хемп. Мид и Хемп также записали на свой счет по голевому пасу.

Стоит отметить, что сборная Норвегии не нанес ни одного удара в створ ворот соперниц.

В другом матче группы А Австрия уверенно одолела Северную Ирландию, забив в ворота соперниц по голу в каждом из таймов (2:0).