Организаторы ждут огромной выручки от женского чемпионата Европы

Организаторы женского чемпионата Европы по футболу ждут большой выручки за продажу билетов на игры континентального первенства, официальной продукции, аксессуаров, еды и напитков. Ожидается, что Евро-2022 принесет более 1.5 миллиардов евро, сообщает Daily Post.

По оценкам, игры Евро на стадионе, в ресторанах, барах в общественных местах Великобритании посмотрят порядка 18,9 миллионов болельщиков.

На покупку еды и напитков, по ожиданиям аналитиков, будет потрачено порядка 900 миллионов евро, на приобретение товаров розничной торговли – 700 миллионов евро. Кроме того, фанаты будут тратить деньги на официальные футболки сборных и сувенирную продукцию, что также принесет нешуточный доход.

Все это вкупе принесет доход более 1.5 миллиарда долларов, что положительным образом скажется на экономике Великобритании.