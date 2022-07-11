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Женский Чемпионат Европы 2017

Австрия уверенно переиграла Северную Ирландию в матче женского чемпионата Европы

11 Июля 2022 • 20:58 Комментировать

Очередной матч группы А женского чемпионата Европы по футболу завершился убедительной победой Австрии над Северной Ирландией. Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу фавориток дуэли.

Уже на 19-й минуте встречи защитница Австрии Катарина Шихтль открыла счет в матче, воспользовавшись прекрасной передачей Сары Пунтигам. На протяжении всего первого тайма австрийки были близки к тому, чтобы отправить в ворота соперниц второй гол, но мяч отказывался лететь в створ.

Второй тайм также принес австрийским болельщикам нервного напряжения, но оно было снято после гола вышедшей на замену по ходу встречи Катарины Нашенвенг, сумевшей воспользоваться очередной блестящей передачей Сары Пунтигам. Выйдя на свидание с голкипером, полузащитница Австрии установила итоговый счет на табло.

Победа в этой встрече вывела Австрию на третью строчку в группе. Позднее в 22:00 начнется другой матч группы, в котором встретятся Англия и Норвегия. Прямую текстовую трансляцию матча проведет LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Австрия Ирландия женщины женский чемпионат Европы
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