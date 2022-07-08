Вратарь норвежской сборной рассказала, почему играет в шлеме

Голкипер женской сборной Норвегии Гуро Петтерсен, выступающая за «Волеренгу», рассказала, почему выходит на поле в шлеме. В подростковом возрасте спортсменка ударилась головой о штангу на тренировке, и запомнила этот случай на всю жизнь.

«Я уже и не помню, сколько черепно-мозговых травм получала. Мозг – самое важное, что у нас есть в организме. Если он не работает, то больше ничего не работает. Я знаю, что мне, прежде всего, нужно забиться о голове. Я была у врача, который сказал одну замечательную вещь. Я могу выдержать массу сотрясений мозга, если смогу полностью вылечиться от последствий первого», - приводит слова Петтерсен VG.

Отметим, что накануне сборная Норвегии провела свой первый матч на женском чемпионате Европы, где смогла разгромить Северную Ирландию со счетом 4:1.