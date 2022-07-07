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Женский Чемпионат Европы 2017

Хансен выступила в пользу идеи увеличения финансирования женского футбола

07 Июля 2022 • 22:12 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» и женской сборной Норвегии Каролина Хансен поделилась мнение о финансировании женского футбола, в частности, проходящего в Англии чемпионата Европы.

Ранее СМИ опубликовали новость о призовом фонде соревнований (16 миллионов евро), который многим показался довольно скромным. Сравнивая его (371 миллион евро) с мужским чемпионатом Европы, многие футболистки возмутились несправедливостью.

«Это не может нас не разочаровывать. Чем больше УЕФА будет вкладывать, тем больше денег команды потратят на футбольные экипировки, на развитие. Потом это даст свой выхлоп. Для меня очевидно, что УЕФА должен вкладывать больше денег в женский чемпионат Европы», - приводит слова футболистки NRK.

Женский чемпионат Европы по футболу стартовал днем ранее. В матче-открытия сборная Англии минимально одолела австрийскую команду со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Норвегии Чемпионат Европы Каролина Хансен
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