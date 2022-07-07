Определен лучший игрок матча-открытия женского чемпионата Европы

6 июля на английском стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытия женского чемпионата Европы по футболу 2022 года среди женщин, в котором встречались сборные Англии и Австрии. Встреча завершилась минимальной победой англичанок со счетом 1:0 в присутствие рекордных для женского футбола 68 871 фаната.

Лучшим игроком встречи была признана полузащитница хозяев Джорджия Стэнуэй, выступавшая английский «Манчестер Сити», а ныне перешедшая в стан немецкой «Баварии».

Футболистка получила специальную награду Visa.

«Мы играли на невероятном стадионе, при прекрасной атмосфере. Количество зрителей, пришедших на стадион, говорит само за себя. После финального свистка мы испытали облегчение, ведь смогли победить, и это главное», - приводит слова Стэнуэй официальный сайт УЕФА.