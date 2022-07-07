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Женский Чемпионат Европы 2017

В первый же день женского чемпионата Европы по футболу установлен рекорд посещаемости для сборных

07 Июля 2022 • 00:37 Комментировать

Рекорд посещаемости для выступлений женских команд установлен был в среду вечером на стадионе «Манчестер Юнайтед» - знаменитом «Олд Траффорде». Это случилось в стартовом матче английской сборной, которая обыграла девушек из Австрии с минимальным счетом - 1:0. Единственный мяч в этой игре забила на шестнадцатой минуте Бет Мид.

Матч прошел при полном аншлаге - более 70 тысяч зрителей пришли посмотреть на женский футбол, что стало абсолютным рекордом в играх женских сборных и подтвердило растущую популярность женского футбола. Предыдущий рекорд был установлен в Стокгольме - 41 тысяча зрителей.

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Олд Траффорд
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