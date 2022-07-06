На матче-открытия женского чемпионата Европы ожидается аншлаг

На матче-открытия женского чемпионата Европы по футболу-2022 ожидается аншлаг. Британская пресса сообщает, что проданы билеты на все 71 300 посадочных мест.

Эта цифра станет рекордной для матчей женских чемпионатов мира. Предыдущий рекорд принадлежал Евро-2013. Тогда на игру Германия – Норвегия пришли посмотреть 41 000 фанатов.

В первом поединке континентального турнира сыграют женские сборные Англии и Австрии. Поединок пройдет в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию матча чемпионата Европы между Англией и Австрией.