Англия намерена добиваться исключения женской сборной России из финальной части Евро-2022

Английские чиновники в ближайший вторник, 1 марта, обратятся в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой исключить сборную России из числа участников женского чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает The Times.

Англичане будут предлагать заменить сборную России на сборную Португалии. В стыковых матчах за право играть на континентальном первенстве россиянки обыграли именно португалок.

Женский чемпионат Европы будет проходить в Англии с 6 по 31 июля. По жребию сборная России попала в группу C, вместе со сборными Голландии, Швеции и Швейцарии.