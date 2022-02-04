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Женский чемпионат Европы - 2025 может пройти во Франции

04 Февраля 2022 • 05:49 Комментировать

Франция претендует на проведение женского чемпионата мира по футболу в 2025 году. Сообщение об этом появилось в «Твиттере» французской федерации футбола.

Сейчас французская сторона готовит заявку, она должна быть подана до двенадцатого октября, но французы готовы оформить ее значительно раньше, уже располагая необходимой инфраструктурой для проведения подобных крупных турниров. В 2016 году во Франции прошел мужской чемпионат мира по футболу, а в 2019 году страна провела женский чемпионат мира по футболу.

Окончательный выбор страны-хозяйки будущего турнира будет сделан в декабре, другие претенденты на проведение турнира пока что себя не обозначили.

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Евро-Футбол.Ру,
Французская федерация футбола
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