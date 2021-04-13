Женская сборная России вышла на чемпионат Европы, пройдя команду Португалии

Женская сборная России в следующем году выступит на чемпионате Европы. В стыковых матчах за путёвку на континентальный футбольный форум россиянки одолели команду Португалии. После гостевой победы с минимальным счётом 1:0 женская сборная России добилась приемлемой нулевой ничьей в родных стенах. Поединок проходил в Москве во вторник вечером.

Чемпионат Европы среди женщин был перенесён с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт в Англии. Матч открытия состоится в Манчестере на «Олд Траффорд», а финальный матч за трофей – в Лондоне на «Уэмбли».