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Женская сборная России вышла на чемпионат Европы, пройдя команду Португалии

13 Апреля 2021, 19:02,

Женская сборная России в следующем году выступит на чемпионате Европы. В стыковых матчах за путёвку на континентальный футбольный форум россиянки одолели команду Португалии. После гостевой победы с минимальным счётом 1:0 женская сборная России добилась приемлемой нулевой ничьей в родных стенах. Поединок проходил в Москве во вторник вечером.  

Чемпионат Европы среди женщин был перенесён с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт в Англии. Матч открытия состоится в Манчестере на «Олд Траффорд», а финальный матч за трофей – в Лондоне на «Уэмбли».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Женская Сборная России
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