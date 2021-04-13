Женская сборная России выходит на Евро!

Женская сборная России по футболу попала в стыковые матчи отборочного турнира Чемпионата Европы, оказавшись на втором месте в своей группе, уступив лишь Нидерландам, которые, к слову, являются действующими чемпионками. В случае и России, и Португалии все решили именно очные встречи между лидерами группы. Наша команда уступила в обоих матчах, Португальская же сборная единожды сыграла вничью с Финляндией, а в матче на чужом поле уступила с минимальным счетом.

В первом матче «стыков» Россия победила 0:1 и теперь находится в одном шаге от Евро-2022. В том матче победный гол забила Нелли Коровкина, которая и сегодня была в составе.

Еще на первых минутах Россия подтвердила статус фаворита, организовав опасную атаку. Смирнова после входа в штрафную пробила в дальний угол, однако в створ попасть не сумела. В целом именно наши футболистки действовали активнее, а когда было нужно, уверенно держались в защите с неплохими выходами в контратаку. А на 22-ой минуте снова случился опасный момент у ворот Португалии. Машкова отлично навесила с правого фланга на дальнюю штангу, где оказалась Коровкина. Нелли вновь могла отличиться, но пробила головой немного мимо «девятки». Это не был последней момент нашей нападающей. Спустя полчаса после начала встречи Нелли, пройдя по правому флангу, вошла в штрафную и пробила в ближний угол. Мяч шел рядом со штангой, но Перейра на всякий случай перевела его на угловой. Больше каких-то серьезных и запоминающихся моментов в первом тайме не было. В целом первая половина прошла с уверенным преимуществом нашей сборной. Да, могли забить, однако главная задача – не пропустить и она была выполнена на отлично.

После перерыва португалки явно вышли настроенными на более серьезную борьбу. Стали больше контролировать мяч и угрожать воротам Тодуа. В один из таких моментов опасно прострелили с левого фланга, и только удача и небольшая нехватка скорости португальской нападающей спасли сборную России. По истечении 60-и минут матча, Абдуллина охладила пыл Португалии, издали пробив под перекладину. Перейра выручила. Ну и куда же без Коровкиной, которая также поучаствовала в опасном моменте. После длинного заброса Нелли пыталась перебросить мяч через вышедшего из ворот голкипера, но не сумела попасть в створ. Не прошло и пары минут, как уже Португалия имела невероятный шанс для взятия ворот. Удар Долореш метров с двадцати, и шикарный прыжок Эльвиры Тодуа, которая выручает в столь нужный момент. В последние минуты матча португальские футболистки наращивали давление. Было несколько дальних ударов и прострелов, однако ни один из них не окончился столь нужным для Португалии голом.

Женская сборная России выходит на Евро-2022, пройдя Португалию со счетом 1:0! Ждем от нашей команды закрепления успеха и отличной и качественной игры на самом Чемпионате Европы.