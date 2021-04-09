Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче Евро-2022

В рамках стыкового матча к чемпионату Европы-2022 женская сборная России в гостях обыграла сборную Португалии со счётом 1:0.

Россия: Тодуа, Абдулина, Кожникова, Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Пантюхина, Смирнова, Федорова, Коровкина. Запасные: Щербак, Гриченко, Алексеева, Мягкова, Шеина, Ильиных, Галай, Курочкина, Морина, Куропаткина, Черномырдина, Якупова.

Единственный гол на свой счёт записала Нелли Коровкина, пославшая мяч в сетку в самом начале второго тайма.

Ответная игра состоится во вторник, тринадцатого апреля, на «Сапсан Арене». Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:00 по московскому времени. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финальной части чемпионата Европы.