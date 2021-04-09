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Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче Евро-2022

09 Апреля 2021, 22:57,

В рамках стыкового матча к чемпионату Европы-2022 женская сборная России в гостях обыграла сборную Португалии со счётом 1:0.

Россия: Тодуа, Абдулина, Кожникова, Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Пантюхина, Смирнова, Федорова, Коровкина. Запасные: Щербак, Гриченко, Алексеева, Мягкова, Шеина, Ильиных, Галай, Курочкина, Морина, Куропаткина, Черномырдина, Якупова.

Единственный гол на свой счёт записала Нелли Коровкина, пославшая мяч в сетку в самом начале второго тайма.

Ответная игра состоится во вторник, тринадцатого апреля, на «Сапсан Арене». Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 17:00 по московскому времени. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финальной части чемпионата Европы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Женская Сборная России
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