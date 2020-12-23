Самые сексуальные футболистки 2020 года

Конец года – традиционная пора выбора самых-самых. Год получился непростым и приятных моментов было, прямо скажем, немного. Чтобы хоть немного скрасить впечатление от 2020-го мы подготовили подборку из самых обворожительных, очаровательных и сексуальных футболисток, которые радовали глаз болельщиков.

АЛЕКС МОРГАН

Пожалуй, самая известная футболистка планеты. В этом году она решила бросить себе вызов и подписала контракт с «Тоттенхэмом». Американка Алекс Морган добилась невероятных высот в женском футболе. На её счету немало кубков, но многие знают Алекс просто как невероятно популярную медийную личность. Ещё бы – перед такой красотой сложно устоять.

АЛЕКС ГРИНВУД

Про Алекс Гринвуд мы также писали в сентябре этого года. Англичанка – практически женский вариант Златана Ибрагимовича. Она успела поиграть за «Эвертон», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». А в этом сезоне она выиграла Лигу чемпионов в составе «Лиона».

КРИСТИАНА ЭНДЛЕР

Чилийская футболистка с 2017-го года защищает ворота «ПСЖ». В нынешнем сезоне Кристина Эндлен была в числе лучших футболисток в номинации Best-2020, она уступила лишь француженке Саре Буадди.

КСЕНИЯ КОВАЛЕНКО

Конечно в этом списке нельзя обойти стороной российских красавиц. Из множества прекрасных футболисток мы остановились на Ксении Коваленко. Футболистка ЦСКА уже не первый год защищает цвета армейского клуба и сборной России. В 2020-м году она вернулась после непростой операции на позвоночнике и во втором матче отметилась голом!

ЛИНА ЧЖАО

Нехарактерно высокая для китаянки (187 см) Лина Чжао известна далеко за пределами Китая, хотя выступает именно там. Поклонников у неё немало, это уж точно.

МОРГАН РИД

Ещё одна американка в нашем рейтинге. Морган Рид в 2019 году получила тяжёлую травму, из-за чего пропустила практически весь сезон. Команда «Орландо» её не поддержала и разорвала контракт. Поддержим мы – ей всего 25, и она в самом расцвете сил!

АЛИША ЛЕМАН

Швейцарка Алиша Леман не скрывает свою сексуальную ориентацию. Она – лесбиянка. Но разве тот факт запретит любоваться футболисткой «Вест Хэма»? Уверен, что нет.

ЭЛЛИ КАРПЕНТЕР

Двадцатилетняя австралийская футболистка лишь недавно перебралась в «Лион», но уже успела влюбить в себя сотни тысяч болельщиков по всему миру. Её инстаграм не даст соврать.