Когда разочаровывают мужчины, пора болеть за женщин: Сборная России пробилась в стыковые матчи на Евро-2022

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02 Декабря 2020, 15:47,
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Мужская сборная России в последнее время приносит в основном негативные эмоции. Не сумели победить в группе в Лиге наций, опустились в третью корзину жеребьёвки отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, а Станислав Черчесов продолжает ловить тонны хейта, обвиняя в поражениях всех, кроме себя. Давайте немного отвлечемся от этого и обратим внимания на женскую сборную России. Благо поговорить там есть о чем.
В заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года россиянки добились победы над сборной Турции и уверенно заняли второе место в своей группе. Из десяти матчей подопечные Елены Фоминой победили в восьми! Уступили только сборной Нидерландов, которая является действующим чемпионом Европы среди женских команд. И проиграли, надо сказать, весьма достойно – 0:1 и 0:2. Чтобы добавить немного наглядности, скажем что Нидерланды выиграли все 10 матчей с общей разницей мячей 48:3. У России она составляет 23:6.
Правда даже такого крутого выступления не хватило россиянкам для того, чтобы напрямую пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Отборочный турнир был невероятно жесткий. К слову, примерно такой же будет и на отборе к чемпионату мира 2022 года в мужском футболе.
Прямые путёвки на Евро получили победительницы девяти групп, а также три лучшие сборные, занявшие вторые места. Россия среди вторых команд пока что четвёртая. Теоретически может оказаться пятой. Сути это не меняет – в апреле нас ждут стыковые матчи.
Можно сколько угодно скептически относиться к женскому футболу, но за последние годы дамы серьёзно прибавили и начали демонстрировать весьма классную игру. Взять например те же топовые сборные Нидерландов, Франции или Германии. Эти девчонки легко могут посоревноваться с доброй половиной команд в Российской Премьер-лиге. Шутка, конечно, но всё-таки.
Итак, вернемся к чемпионату Европы 2022 года. Изначально этот турнир должен был пройти в 2021 году, но коронавирус спутал все планы. Теперь он состоится с 6 по 31 июля 2022 года. Гарантированно прошли в финальную часть следующие сборные: Англия (как хозяйка турнира), Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция и Исландия. Последняя сборная пока что возглавляет рейтинг «вторых команд». Позади идут сборные Австрии и Швейцарии, но их теоретически могут опередить сразу две сборные – Италии и Португалии.
У сборной России всё уже определено на сто процентов – наших девчонок ждут два стыковых матча. Потенциальными соперницами могут стать сборные Северной Ирландии и Украины. Ещё в этом списке пока находятся сборные Чехии, Италии и Португалии, но тем же итальянкам нужно провести ещё одну игру, а Португалии и вовсе две. Так что ситуация может ещё измениться. Отложенные групповые матчи были перенесены на февраль 2021 года.
Главный тренер женской сборной России Елена фомина ещё будучи профессиональной футболисткой играла в стыковых матчах и знает, что это такое: «Это тяжело. Судьбу путевки в финальную часть решают два матча - дома и на выезде. Мы понимаем, что в стыках нам могут достаться Северная Ирландия, Польша, Чехия, Бельгия, Италия - команды высокого уровня. И, конечно, мыслями мы уже там. Понимаем, что нас ждет в апреле следующего года».
За девчонок искренне хочется поболеть и пожелать удачи. В России женский футбол незаслуженно находится в тени, и уж если привлекать внимание к себе, то только победами!
Максим МАЛЮКОВ
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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
|Теги: Сборная России, Женская сборная России
Пусть подарят Черчесу свою форму. Может поможет?