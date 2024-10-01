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Первые впечатления от EA FC 25: тактика теперь в руках игрока, переработан геймплей и введён режим Rush

01 Октября 2024 • 12:00 Комментировать

27 сентября состоялся полноценный релиз нового футбольного симулятора EA FC 25. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» внимательно изучил новинку и готов делиться своими впечатлениями.

Игра начинается с проблем

К сожалению, каждый обзор новой части футбольного симулятора от EA приходится начинать с технических проблем. В очередной раз игроки столкнулись с серьёзными багами, серверы были перегружены, а у части пользователей игра и вовсе не запускалась. После первого патча всё немного изменилось, но до сих пор производительность игры на PC оставляет желать лучшего, да и серверы временами подводят. Приходится признать, что тем, кто покупал игру в надежде на ранний доступ, и достаются основные страдания, а вот к моменту полноценного релиза проблемы уменьшаются, пусть и не пропадают совсем.

EA продолжает идти по эволюционному пути, движок остается тем же, так что визуально не так просто отличить эту игру от предшественника. Безусловно, мелочи графики есть, но их заметит лишь человек, отыгравший больше сотни часов в EA FC 24. Впрочем, изменения и не требуются, продукт выглядит действительно прекрасно, а на высоких настройках картинка очень сильно впечатляет, если, конечно, потом не идут зависания.

Что нового в EA FC 25

Впрочем, изменения в геймплее есть. Сразу заметно, что оборона стала более надежной, проходить её всё труднее, прежде всего из-за того, что защитники лучше держат позиции и не так яростно набрасываются на форвардов. А вот те, к слову, стали несколько более деревянными, особенно это касается обработки мяча. Пасы также стали более реалистичными, раздавать точные передачи из любого положения больше не выйдет. Зато на данный момент дальние удары уж слишком ценны. Можно легко забивать не только за Де Брюйне, но и, например, за Кайседо. Уверен, в ближайшем обновлении это будет устранено.

Очень серьезно поработали разработчики над тактикой: то, что было заявлено в анонсе, действительно работает. Без точных настроек тактики очень сложно играть как против компьютера, так и онлайн. После смены настроек футболисты действительно начинают двигаться иначе, и это важно для построения своей идеальной тактической схемы. Также очень радует, что наконец-то можно расставлять игроков на стандартах и чётко определять их роли. Этого очень не хватало в предыдущих частях.

Нововведения случились и в главном онлайн режиме Ultimate Team. Наконец-то пропали контракты игроков, которые только отвлекали от процесса. Осталось убрать травмы футболистов, чтобы ничто не мешало получать удовольствие от игры. Отказ от контрактов сразу же повлиял на содержание паков в игре – они стали заметно интереснее. И, конечно, нельзя не отметить новый игровой режим Rush. Это аналог мини-футбола в формате 5 на 5, где каждый игрок управляет собственным игроком и противостоит другим в режиме онлайн. Здесь всё зависит от партнёров по команде: за 6 минут можно получить огромное удовольствие – если попадутся грамотные игроки, или сильно разочароваться – если с сокомандниками не повезёт и они не будут отдавать передачи. Конечно, особенно интересно играть в этот режиме с друзьями.

Итог

Описывая, в очередной раз, запуск нового симулятора от EA, хочется сказать о том, что потенциально это великолепная игра, но на деле нужно время, чтобы это понять. В прошлом году разработчики довольно быстро всё поправили – и уже в октябре геймплей был прекрасным, а сама игра не так уж сильно подвисала. Посмотрим, что будет на этот раз, но уже ясно, что некоторые моменты стоит поправить. Если разработчики сумеют это сделать, то новый сезон пройдёт прекрасно. Заигрывания с тактикой действительно работают, главное, чтобы за этим всем успевала техническая часть.

Фото: скриншоты из игры EA FC 25

Сергей Румянцев


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