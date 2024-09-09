Названы игроки с самым высоким рейтингом в EA FC 25

Сразу три футболиста получили одинаково высокий рейтинг в новом футбольном симуляторе EA FC 25.

Речь идет о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне и хавбеке «горожан» Родри Эрнандесе. У этой тройки самый высокий рейтинг в игре – 91.

Рейтинг 90 получили Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария»).

Добавим, что у вратарей Джанлуиджи Доннаруммы («ПСЖ») и Алиссона Бекера («Ливерпуль») игровой рейтинг 89.

Стоит сказать, что дата выхода симулятора EA FC 25 запланирована на 27 сентября.