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Названы игроки с самым высоким рейтингом в EA FC 25

09 Сентября 2024 • 19:57 Комментировать

Сразу три футболиста получили одинаково высокий рейтинг в новом футбольном симуляторе EA FC 25.

Речь идет о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне и хавбеке «горожан» Родри Эрнандесе. У этой тройки самый высокий рейтинг в игре – 91.

Рейтинг 90 получили Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария»).

Добавим, что у вратарей Джанлуиджи Доннаруммы («ПСЖ») и Алиссона Бекера («Ливерпуль») игровой рейтинг 89.

Стоит сказать, что дата выхода симулятора EA FC 25 запланирована на 27 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Манчестер Сити ПСЖ Гарри Кейн Кевин де Брёйне Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Алиссон Бекер Родри Эрнандес Эрлинг Холанн Джуд Беллингем EA FC 25 ещё теги
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