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Киберспорт в футболе

EA FC 25 делает ставку на детали: какие выводы можно сделать после выхода первого трейлера

19 Июля 2024 • 09:45 Комментировать

17 июля Electronic arts представила трейлер EA FC 25, в котором было немало любопытного. Поговорим о том, чего ждать от новой части ежегодного футбольного симулятора.

Стоит сразу сказать, что движок остаётся тем же, так что не стоит ждать, что новая часть будет сильно визуально отличаться от старой. Конечно, какие-то косметические изменения будут, но человек, который не знаком с серией, едва ли сможет отличить новую часть от предыдущей. При этом системные требования для ПК не поменяются и есть надежда на улучшение оптимизации на старте, всё-таки это уже 3-я часть футбольного симулятора на одном и том же движке.

Разработчики прекрасно понимают, что они никого не удивят визуалом и, как видно по трейлеру, сосредоточились на других вещах. Упор делается на тактические нюансы. Представлена углублённая тактическая система FC IQ, которая улучшит контроль за командой и добавит более 50 новых ролей. Она должна заменить сильно устаревшую систему эффективности игроков. По задумке разработчиков, это сделает поведение футболистов более реалистичным и поможет игрокам до мелочей оттачивать тактические уловки. Очень приятно, что наконец-то можно расставлять игроков на стандартах и задавать им необходимые задачи.

Что касается новых режимов, то подтвердился слух о появлении режима «5 на 5», где игрок будет играть за одного футболиста, а не за всю команду. Называться он будет Rush и будет доступен как в Ultimate team, так и в быстрых матчах. Возможно, из-за этого пропадёт режим Volta, который особенной популярностью не пользовался. Появятся карьеры за женщин, а также динамические точки карьеры. В режиме можно будет воссоздавать отдельно взятые матчи и совмещать в одной команде игроков прошлого и настоящего.

EA заявляет, что в EA Sport FC 25 будет более 19 000 лучших спортсменов крупнейших клубов и турниров со всего мира, свыше 700 команд, 120 стадионов и 30 футбольных лиг. Вернутся в игру «Наполи», «Рома», «Лацио» и «Аталанта», а вот «Интер» в новой части игры будет под адаптированным названием и с ненастоящей эмблемой. Футболисты при этом никуда не денутся.

Очень любопытной видится система EA SPORTS CRANIUM – новый инструмент, который использует обучение для создания без сканирования лица реального футболиста. Тысячи футболистов без созданных вручную лиц могут стать похожими на своих прототипов. Особенно это будет интересно тем, кто играет в «Карьеру».

Конечно, не обойдётся без изменений в самом популярном режиме Ultimate team. Подтвердилось появление хранилища дубликатов, всего можно будет хранить 100 карт. Размер скамейки запасных увеличится до 9, а ещё теперь можно прокачивать одновременно сразу несколько карточек «Эволюции». Также в UT25 появится новый отличительный знак для карт – «Роль». Он будет определять способность футболиста играть на нескольких позициях на основании игры футболистов по сезону. Например, если Анчелотти вдруг будет использовать Мбаппе в центре поля, в игре Килиан также примерит на себя эту роль.

В игре появятся новые кумиры и герои. Сейчас тестируются Платини, Роббен, Майкон и Тотти, но будут и сюрпризы. Отмечается, что в игру может вернуться Марадона, но с его появлением есть много юридических трудностей, так что, может быть, придётся подождать ещё год.

Приятно, что, несмотря на то, что игра официально не будет продаваться в России, русский язык в ней не пропадёт. Релиз игры официально запланирован на 27 сентября, а владельцы Ultimate Edition получат ранний доступ 20 сентября.

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Фото: скриншоты с YouTube канала EA SPORTS FC

Сергей Румянцев

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