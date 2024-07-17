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Киберспорт в футболе

EA готова удивить: какие нововведения ждать игрокам в EA FC 25

17 Июля 2024 • 17:00 Комментировать

17 июля в 19:00 по московскому времени выйдет трейлер EA FC 25 – футбольного симулятора от Electronic Arts. Поговорим о том, чего ожидать от юбилейной игры.

Нововведения 

В игре точно появятся новые режимы. В Ultimate team добавится подрежим Penta – это мини-футбол в формате 5 на 5, но, в отличие от уже имеющегося режима Volta, играть можно будет только за одного игрока, а не за всю команду. Есть информация, что в режим Pro Clubs добавится мини-режим One To Watch, однако подробностей нет. Вероятно, об этом мы узнаем в трейлере.

Интересные нововведения ждут нас в самом популярном режиме Ultimate team. Если верить инсайдерам, в игру вернётся каталог, в котором можно будет тратить игровую валюту и прокачивать свой клуб. Также стоит ждать хранилище дубликатов, что сильно облегчит различные сборки. Изменится и анимация открытия паков, точнее она вернётся к истокам: тоннель, плавная камера и постепенное появление игрока (любители старых частей игры оценят). Изменятся и карточки тренеров – каждый специалист будет обладать базовой схемой игры, по которой будет играть команда. Например, на карточке Гвардиолы будет красоваться 3-4-2-1 тики-така. Правда, это всё равно можно менять вручную, так что на бумаге кажется, что тренеры остаются бесполезным атрибутом. Зато обязательно появятся новые герои и кумиры, например, Буффон и Азар.

Что может удивить игроков 

А вот эксперименты с тактикой будут расширяться, в игре появится ещё больше инструкций, ролей для футболистов и новые схемы игры. С каждой частью игроки могут глубже погружаться в тактические построения, и что важно, это реально влияет на игру. Ожидается, что футболисты на поле будут лучше взаимодействовать друг с другом и грамотнее действовать без мяча.

Есть слухи, что в игре может появиться ВАР, но это будет скорее декоративным атрибутом режима карьеры и быстрых матчей. Сложно представить, что поединки в Ultimate team будут затягиваться из-за погони за визуализацией. А вот возможное возвращение предматчевой графики радует, особенно если это не будет приводить к лагам. Вообще, очень хочется надеяться, что на этот раз Electronic arts учли прошлые ошибки и смогут сделать так, что в игру можно будет с комфортом играть сразу, а не после парочки обновлений. В первую очередь это, разумеется, касается версии на ПК, но и на консолях на старте не всё было в порядке.

Неприятной новостью стала информация о возможном появлении рекламы в игре. Она уже была и раньше в виде баннеров на стадионах или в виде одежды и бутс, но реклама может появиться в самом меню, и это уже очень сильно раздражает фанатов. Посмотрим, в каком виде это будет и насколько будет раздражать в процессе игры.

Уже 17 июля мы больше узнаем о нововведениях в игре и правдивы ли были те самые инсайдеры. Вероятно, нас ждёт еще несколько сюрпризов, а вот дата выхода игры известна заранее. Релиз намечен на 27 сентября, а кто успеет оформить предзаказ, получит игру на неделю раньше, да ещё и с бонусами в Ultimate team.

Сергей Румянцев


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