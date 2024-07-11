Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем попадёт на обложку новой версии футбольного симулятор EA Sports FC. Об этом сообщает Fut Sheriff.

Стоит сказать, что официальной даты релиза EA FC 25 пока нет. Однако по слухам, старт продаж назначен на 27 сентября.

Напомним, летом 2023 года Беллингем перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В минувшем клубном сезоне футболист появился на поле в 42 встречах во всех турнирах, забил 23 мяча и записал на свой счет 13 результативных передач.

Контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.