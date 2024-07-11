Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Киберспорт в футболе

Беллингем стал лицом EA Sports FC слухи

11 Июля 2024 • 18:40 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем попадёт на обложку новой версии футбольного симулятор EA Sports FC. Об этом сообщает Fut Sheriff.

Стоит сказать, что официальной даты релиза EA FC 25 пока нет. Однако по слухам, старт продаж назначен на 27 сентября.

Напомним, летом 2023 года Беллингем перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В минувшем клубном сезоне футболист появился на поле в 42 встречах во всех турнирах, забил 23 мяча и записал на свой счет 13 результативных передач.

Контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем EA Sports FC 25 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гризманн высказался после поражения от Испании Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эссен (жен) Эссен (жен)
ПСВ Эйндховен (жен)
5
1
Видео
12.07.24 в 02:00
Papua New Guinea U19
Новая Зеландия (до 19 лет) Новая Зеландия (до 19 лет)
Видео
12.07.24 в 05:00
Новая Каледония (до 19 лет) Новая Каледония (до 19 лет)
Samoa U19
Видео
12.07.24 в 12:00
Чарни Сосновец (жен)
ГКС Катовице (жен) ГКС Катовице (жен)
Видео
12.07.24 в 13:00
Костал Юнион Костал Юнион
Джеши Кудженга Учуми
Видео
12.07.24 в 13:30
Maroochydore FC
Норт Лэйкс Юнайтед ФК
Видео
12.07.24 в 16:00
Al Wadi
Декедаха
Видео
12.07.24 в 18:00
Вилла Вилла
Сингида Биг Старс Сингида Биг Старс
Видео
12.07.24 в 19:00
Боруссия Менхенгладбах (жен)
Байер Л (жен) Байер Л (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
03 Июля
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проиграло «Партизану» в серии пенальти на Братском кубке
28 Июня
19:55 · Другое
Известен новый клуб экс-игрока «Реала» Хоселу официально
27 Июня
00:14 · Другое
​Миура продолжает карьеру в фантастические 57 лет - подписал новый контракт
24 Июня
22:59 · Другое
В Газе убит профессиональный палестинский футболист и его семья
10:55 · Другое
В ФСК «Пушкино» проходит масштабная модернизация
16 Июня
21:59 · Другое
Хамес Родригес отреагировал на слухи о возможном переходе в «Бока Хуниорс»
01:08 · Другое
Скандал в Гане - клуб высшей лиги выставил на матч «подмену», но был разоблачён
13 Июня
21:14 · Другое
Фалькао может перейти в колумбийский «Мильонариос»
11 Июня
20:08 · Португалия. Примейра-лига
Кутаисское «Торпедо» могут пополнить ещё две звезды европейского футбола 1 слухи
19:09 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Ливерпуля» и «ПСЖ» Сахо – игрок кутаисского «Торпедо» официально
10 Июня
19:58 · Россия. Премьер-лига
Рахимич стал спортивным директором боснийского «Железничара»
02 Июня
20:50 · Другое
В Швеции матч останавливали из-за котика
31 Мая
16:18 · Другое
Жером Боатенг нашёл клуб
30 Мая
11:07 · Другое
«Шабаб Аль-Ахли» сообщил об уходе экс-тренера «Локомотива»
26 Мая
04:00 · Другое
В израильском чемпионате установили мировой рекорд - 56 послематчевых пенальти
21 Мая
23:36 · Другое
«Црвена Звезда» завоевала Кубок Сербии в четвёртый раз подряд
22:35 · Другое
Финал Кубка Сербии был приостановлен из-за поведения болельщиков
20 Мая
21:24 · Россия. Премьер-лига
Россиянин из Пензы – лучший бомбардир чемпионата Дании прямо сейчас
20:40 · Россия. Премьер-лига
Два израильских топ-клуба следят за Дасой слухи
17 Мая
04:59 · Другое
​«Хунедоара» - новый обладатель Кубка Румынии
10 Мая
10:55 · Другое
Бернардески может продлить контракт с «Торонто»
04:24 · Другое
​В Малайзии проблема - участились нападения на футболистов, уже три за прошлую неделю
03 Мая
16:26 · Другое
​Эксперты оценили шансы сборной Узбекистана победить в финале Кубка Азии
02 Мая
23:20 · Другое
«Црвена Звезда» в седьмой раз кряду стала чемпионом Сербии официально
02:07 · Испания. Ла Лига
Верратти предложил свои услуги европейскому топ-клубу слухи
Все новости
Рекомендуем