Маска Мбаппе добавлена в игру EA Sports FC

Защитная маска нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе попала в видеоигру EA Sports FC, которая ранее носила название FIFA. Об этом сообщает Foot Mercato.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, в результате чего получил перелом носа. Игру против Нидерландов 25-летний нападающий пропустил, а на встречу с Польшей он вышел в специальной защитной маске.

По итогам группового этапа сборная Франции заняла второе место в квартете D и вышла в плей-офф. В рамках 1/8 финала подопечные Дидье Дешама встретятся с Бельгией. Игра пройдет 1 июля.