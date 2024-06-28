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Киберспорт в футболе

Маска Мбаппе добавлена в игру EA Sports FC

28 Июня 2024 • 16:19 Комментировать

Защитная маска нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе попала в видеоигру EA Sports FC, которая ранее носила название FIFA. Об этом сообщает Foot Mercato.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, в результате чего получил перелом носа. Игру против Нидерландов 25-летний нападающий пропустил, а на встречу с Польшей он вышел в специальной защитной маске.

По итогам группового этапа сборная Франции заняла второе место в квартете D и вышла в плей-офф. В рамках 1/8 финала подопечные Дидье Дешама встретятся с Бельгией. Игра пройдет 1 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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