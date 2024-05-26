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Киберспорт в футболе

FIFA возвращается: Стало известно о создании нового футбольного симулятора

26 Мая 2024 • 15:12 Комментировать

Президент ФИФА (Международной федерации футбола) Джанни Инфантино сообщил, что ведётся разработка новой видеоигры под названием FIFA.

По словам главы футбольной организации, компания, которая занялась разработкой FIFA, является создателем таких игр как NBA 2K и WWE 2K. Инфантино заявил, что вместе с новым партнёром игра станет лучше прежней, а также призвал приготовиться к выходу новой FIFA.

На данный момент последняя серия FIFA вышла в 2023 году. После этого ФИФА расторгла контракт с культовой американской корпорацией Electronic Arts. А мы напомним, что EA начали сотрудничать в далёком 1993 году и расторгли его в 2022. Именно Electronic Arts создавала культовый симулятор FIFA. 

После этого американцы не перестали заниматься серией футбольного симулятора, однако потеряли лицензии на некоторые лиги, команды и футболистов. А сама игра начала называться EA FC.

Скорее всего, нас ждёт битва двух футбольных симуляторов FIFA и EA FC, как когда-то соперничали FIFA и Pro Evolution Soccer.  


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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино киберфутбол киберспорт EA FC 24 ещё теги
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