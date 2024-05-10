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Киберспорт в футболе

Футбол должен появиться в GTA 6

10 Мая 2024 • 13:32 Комментировать

Любители компьютерных игр с нетерпением ждут выхода Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Как сообщает Sportskeeda, ссылаясь на информацию из социальных сетей, в новой версии GTA появятся спортивные игры, в частности футбол. При этом пока не совсем понятно – возможно, речь идёт об американском футболе. В игре должны появиться и некоторые спортивные арены.

Точная дата выхода GTA 6 пока не была объявлена. Ожидается, что игра появится на свет в 2025 календарном году на платформах PlayStation и X Box.

Отметим, что первая часть GTA была выпущена в далёком 1997 году. Игра быстро стала популярной.

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