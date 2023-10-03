Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Киберспорт в футболе

С Россией или без: Как санкции повлияли на новый симулятор от EA Sports

03 Октября 2023 • 17:00 Комментировать

29 сентября состоялся полноценный релиз нового футбольного симулятора EA Sports FC 24, а говоря простыми словами, новой части FIFA. Как и в прошлом году, купить её в России официально нельзя, но как на PC, так и на консолях её можно спокойно приобрести на сторонних ресурсах, и игра будет работать. За всю работу прошлой части банов российских аккаунтов по территориальной принадлежности замечено не было.

Генич и Черданцев в игре

Ожидалось, что в новой части игры не будет русского языка, по крайней мере в Steam его не было, да и Константин Генич в выпуске программы «КомментСошл» отметил, что ему писали из EA Sports и сообщили, что русского языка в новой части не будет. На деле же русский язык в игре есть, и это очень хорошая новость. Более того, есть в игре и голоса Черданцева и Генича, а вот это уже вызывает вопросы. Оказалось, что разработчики воспользовались старой озвученной базой, так что комментарий смотрится вполне органично. При этом компания не заплатила Геничу и Черданцеву. Ситуация неприятная, но чтобы оценивать её детально, нужно внимательно изучать договор, заключённый с комментаторами. Сам же Генич, по его словам, отнёсся к ситуации спокойно.

Без сборной России и клубов

Как и год назад, российских клубов, а также сборной России в игре нет. К сожалению, выиграть чемпионат мира со сборной России или выбрать своему клубу Ultimate Team не выйдет. Зато можно поиграть за легендарных Льва Яшина и Александра Мостового, они никуда не исчезли, хотя особенно горячие головы и требовали убрать их из игры. Разумеется, никуда не делись и россияне, играющие за рубежом. Александр Головин – самый статусный из них, имеет рейтинг 79. Рейтинг мог бы быть и выше, но вряд ли это связано с его национальностью.

Интересно, что в карьере за тренера и игрока никто не мешает создать персону из России. Флаг и название страны на месте, а значит можно пройти большой путь с низов до финала Лиги чемпионов. Увы, тренировать или играть за сборную России всё равно в этих режимах не выйдет.

Зато в онлайне никаких ограничений нет. Игроки из России могут играть не только с теми, кто живет с ними в одной стране, но и с иностранными пользователями из абсолютно любой страны мира – никаких ограничений на это нет. Причём касается это не только Ultimate Team, но и режима «Профи», где люди из разных стран могут играть вместе за одну команду.

В целом печально, что санкции влияют и на игры, а конкретно на EA Sports FC 24, но нельзя сказать, что делает невозможным играть в симулятор в России, как некоторые опасались год назад. Наиболее неприятным моментом является отсутствие сборной России и российских клубов, в остальном же всё пока остаётся, как было.

Румянцев Сергей
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России киберфутбол киберспорт EA Sports FC 24
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Грузия (до 17 лет) (жен) Грузия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
0
5
Видео
Окончен
Польша (до 17 лет) Польша (до 17 лет)
Швеция (до 17 лет) Швеция (до 17 лет)
2
1
Видео
Окончен
Молдова (до 17 лет) Молдова (до 17 лет)
Латвия (до 17 лет) Латвия (до 17 лет)
0
3
Видео
Окончен
Kosovo U17 W
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
03.10.23 в 21:45
Хорнчёрч Хорнчёрч
Эвели Эвели
2.85 3.65 2.29
Видео
03.10.23 в 21:45
Cray Valley Paper Mills
Каршолтон Атлетик Каршолтон Атлетик
Видео
03.10.23 в 21:45
Воркшоп Таун Воркшоп Таун
Блайт Спартанс Блайт Спартанс
2.65 3.75 2.30
Видео
03.10.23 в 21:45
Недхэм Маркет Недхэм Маркет
Питерборо Спортс Питерборо Спортс
2.16 3.60 3.10
Видео
03.10.23 в 21:45
Слау Таун Слау Таун
Солсбери II Солсбери II
Видео
Все матчи
Новости
22 Сентября
19:32 · Россия. Премьер-лига
Дзюба покрасовался в соцсетях к выходу EA Sports FC 24 фото
11 Июля
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Electronic Arts показала первый трейлер нового симулятора, который пришёл на смену FIFA видео
15 Марта
14:17 · Россия. Премьер-лига
​В симуляторе FIFA больше не будет русских комментаторов 1
23 Февраля
16:52 · Киберспорт
​Умер комментатор Мотсон, который озвучивал симулятор ФИФА
30 Ноября
13:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси и Неймара добавили в игру Call of Duty видео
12 Октября
17:42 · Киберспорт
Получи аркану или фрибет 2000 рублей от Фонбет!
21 Сентября
21:19 · Киберспорт
В FIFA 23 появится команда из знаменитого сериала
12 Сентября
18:51 · Киберспорт
​У Бензема – самый высокий рейтинг в FIFA 23
17 Июня
21:17 · Другое
Озил хочет стать киберспортсменом
11 Мая
10:36 · Киберспорт
Президент ФИФА: Подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA
10 Мая
21:00 · Киберспорт
Игру FIFA переименуют в EA Sports FC
29 Апреля
09:15 · Киберспорт
Россиянин, потративший на игру FIFA почти 1 млн рублей, требует компенсацию от Sony
16 Марта
22:26 · Киберспорт
EA запретила игрокам из России и Белоруссии участвовать в турнирах по FIFA и Apex
02 Февраля
20:43 · Россия. Премьер-лига
Кокорин и Смолов потратили по полмиллиона на инвентарь в игре CS:GO
09 Ноября
14:37 · Киберспорт
​Головин, Миранчук, Дзюба и Фернандес – лучшие российские игроки в новом Football Manager
Все новости
Рекомендуем