С Россией или без: Как санкции повлияли на новый симулятор от EA Sports

29 сентября состоялся полноценный релиз нового футбольного симулятора EA Sports FC 24, а говоря простыми словами, новой части FIFA. Как и в прошлом году, купить её в России официально нельзя, но как на PC, так и на консолях её можно спокойно приобрести на сторонних ресурсах, и игра будет работать. За всю работу прошлой части банов российских аккаунтов по территориальной принадлежности замечено не было.

Генич и Черданцев в игре

Ожидалось, что в новой части игры не будет русского языка, по крайней мере в Steam его не было, да и Константин Генич в выпуске программы «КомментСошл» отметил, что ему писали из EA Sports и сообщили, что русского языка в новой части не будет. На деле же русский язык в игре есть, и это очень хорошая новость. Более того, есть в игре и голоса Черданцева и Генича, а вот это уже вызывает вопросы. Оказалось, что разработчики воспользовались старой озвученной базой, так что комментарий смотрится вполне органично. При этом компания не заплатила Геничу и Черданцеву. Ситуация неприятная, но чтобы оценивать её детально, нужно внимательно изучать договор, заключённый с комментаторами. Сам же Генич, по его словам, отнёсся к ситуации спокойно.

Без сборной России и клубов

Как и год назад, российских клубов, а также сборной России в игре нет. К сожалению, выиграть чемпионат мира со сборной России или выбрать своему клубу Ultimate Team не выйдет. Зато можно поиграть за легендарных Льва Яшина и Александра Мостового, они никуда не исчезли, хотя особенно горячие головы и требовали убрать их из игры. Разумеется, никуда не делись и россияне, играющие за рубежом. Александр Головин – самый статусный из них, имеет рейтинг 79. Рейтинг мог бы быть и выше, но вряд ли это связано с его национальностью.

Интересно, что в карьере за тренера и игрока никто не мешает создать персону из России. Флаг и название страны на месте, а значит можно пройти большой путь с низов до финала Лиги чемпионов. Увы, тренировать или играть за сборную России всё равно в этих режимах не выйдет.

Зато в онлайне никаких ограничений нет. Игроки из России могут играть не только с теми, кто живет с ними в одной стране, но и с иностранными пользователями из абсолютно любой страны мира – никаких ограничений на это нет. Причём касается это не только Ultimate Team, но и режима «Профи», где люди из разных стран могут играть вместе за одну команду.

В целом печально, что санкции влияют и на игры, а конкретно на EA Sports FC 24, но нельзя сказать, что делает невозможным играть в симулятор в России, как некоторые опасались год назад. Наиболее неприятным моментом является отсутствие сборной России и российских клубов, в остальном же всё пока остаётся, как было.