Старт со скрипом: Обзор EA Sport FC 24

29 сентября состоялся полноценный релиз нового футбольного симулятора от Electronic Arts под названием EA Sports FC 24. Стоит напомнить, что студия прекратила отношения с Международной федерацией футбола и больше не может называть свой продукт FIFA. К счастью, касается это только названия игры, на всё остальное у студии права сохраняются. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сделало обзор на симулятор.

Упор на реалистичность

Если в прошлом году игра была революционной (она тогда сильно отличалась от предшественницы), то сейчас всё пошло по эволюционному пути. Движок у игры остался прежним, да и визуально она не слишком отличается от прошлой части. При этом нюансы всё-таки есть, и особенно касаются они анимации.

Разработчики методично трудятся над тем, чтобы с каждым разом в отдельные моменты игра всё больше походила на реальный футбол. Большая работа проведена над индивидуализацией футболистов, особенно это касается мировых звёзд. Например, бег и удары Мбаппе уникальны, как и финты Неймара. Это достигается через новую технологию «игровые стили», и чем более статусный игрок, тем больше у него индивидуальных «игровых стилей».

Необходим патч с исправлениями

Если говорить непосредственно об игре, то она стала заметно быстрее, чем прошлая часть, и это, скорее, минус. Несмотря на обновившиеся анимации и улучшенную графику, новая часть меньше похожа на настоящий футбол именно из-за общей скорости игры, а также скорости передач и ударов. Любой удар летит как из катапульты, и это сбивает с толку. Скорее всего, как это часто и бывает, с помощью обновлений ситуация будет исправлена.

Обновление очень сильно нужно ещё и потому, что игра даже на серьёзном железе сильно подвисает. Это касается как меню, так и непосредственно игрового процесса. В прошлом году игроки столкнулись с тем же самым, но тогда разработчиков можно было оправдать сменой движка, а вот сейчас такая слабая оптимизация совершенно непонятна. Кроме того, некоторые игроки сталкиваются с тем, что сейчас они вынуждены запускать игру в автономном режиме, а уже только непосредственно в ней входить в Сеть, иначе EA Sports FC 24 вылетает на заставке.

Новые возможности в Ultimate Team

Конечно, всем очень интересно, что же нового разработчики придумали в самом популярном режиме Ultimate Team, где игроки шаг за шагом выстраивали свой клуб и соревновались с другими пользователями. И тут случилась настоящая революция: впервые в истории можно собирать команду не только из мужчин, но и из женщин, а также делать смешанные составы. С одной стороны, это интересно, режим изначально был фантазийным, ведь в нём были карточки легенд мирового футбола, например Льва Яшина, а сейчас можно делать ещё более неожиданные комбинации. Дуэт Эрлинга Холлана и Алекс Морган в атаке выглядит перспективным.

Но у этой истории есть две проблемы. Из-за откровенно нарисованных характеристик девушек порой случается откровенный дисбаланс во время матча, когда таранный форвард не может оттеснить хрупкую на вид защитницу, а затем она лупит издали не слабее, чем Денис Колодин на чемпионате Европы–2008. Немаловажно ещё то, что появление женщин в режиме значительно снижает вероятность выпадения в паке звёзд мужского футбола. Одним словом, чтобы собрать себе боевой состав, нужно открыть больше паков, а значит и больше донатить, что только на руку разработчикам.

Не обошлось и без изменений в других режимах. Карьера за тренера всё больше напоминает настоящий футбольный менеджер. В ней появился даже собственный тренерский штаб и программа тренировок, а также контроль за тонусом и здоровьем. Полноценно заменить Football Manager EA Sports FC 24, конечно, не может, но тем, кто хочет почувствовать себя полноценным главным тренером, но не готов тратить на это огромное количество времени, она подойдёт. Доработаны и карьера за одного игрока, а также режим «Профи», а вот режим уличного футбола Volta выглядит заброшенным.

Итог

К сожалению, на данный момент EA Sports FC 24 выглядит очень сырым, особенно касается это компьютерной версии продукта. Потенциально, это прекрасная игра, которая может передать атмосферу реального матча и подарить незабываемые эмоции, но на данный момент это работает не более чем наполовину. У FIFA 23, к слову, были похожие проблемы, и тогда ситуацию удалось исправить. Очень хочется, чтобы разработчики с помощью обновлений стабилизировали игру и сделали её настоящим шедевром.

Румянцев Сергей