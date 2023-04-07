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Киберспорт в футболе

Заменитель FIFA под новым названием выйдет 29 сентября

07 Апреля 2023 • 23:23 Комментировать

Студия Electronic Arts назвала дату выхода симулятора EA Sports FC 24: он выйдет в свет 29 сентября 2023 года. Теперь именно так будет называться любимая фанатами футбола видеоигра FIFA. Симулятор будет доступен для платформ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК с Windows (Steam), Google Stadia и Nintendo Switch.

Напомним, что игра FIFA 23 была самой последней в серии, носящей такое название. Серия легендарного футбольного симулятора неизменно радует поклонников этого вида спорта практически каждый календарный год, начиная с 1993 года.

Дело в том, что ранее американская студия прекратила отношения с Международной федерацией футбола, но без ежегодного обновления серии разработчики преданных поклонников игры не оставят. Подробнее об этом и о том, какой мир увидел последнюю игру под названием FIFA, мы писали здесь.

 

 

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