Последняя игра серии: Какой на самом деле оказалась FIFA 23

1 октября 2022 состоялся долгожданный релиз FIFA 23, последней игры от Electronic Arts под этим названием: в следующем году футбольный симулятор, по всей видимости, будет называться EA Sports FC. Компания объявила о прекращении отношений с Международной федерацией футбола, но пообещала и в будущем не оставлять своих поклонников без ежегодного обновления серии.

Главное, что следует знать о новой части, – это абсолютно новые системные требования. Если вы стабильно играли в FIFA 22, есть очень большая вероятность, что новая часть у вас просто не запустится. Игра действительно очень требовательна к начинке компьютера и задействует его по полной программе. Дело в том, что симулятор обзавёлся новым движком, а также технологией Hypermotion 2, что сильно его видоизменило.

Впрочем, даже на хорошем железе оптимизация игры оставляет желать лучшего, если говорить о версии для компьютера. Разработчики не совсем справились с переходом на новый движок. На старте игра плохо запускается, периодически подвисает и лагает. Возможно, разработчики смогут устранить это обновлениями, однако пока ситуация выглядит тревожной. Не добавляет оптимизма и система античита, которая в теории должна была сделать игру более честной, а на деле банально не даёт её запустить отдельным пользователям. В целом запуск последней части FIFA получился одним из самых слабых.

Если же говорить непосредственно об игре, то заметно, что она стала сильно медленнее, чем раньше. Темп действительно невысок, приходится более вдумчиво подходить к тому, что происходит на поле, и уделять внимание простым перепасовкам. Та самая технология Hypermotion 2 сделала игроков более уникальными и добавила ряд анимаций, которых раньше в игре не было. Футболисты теперь совсем иначе принимают мяч, иначе бьют по воротам и отдают передачи. Но и она работает не идеально: сейчас видно, что удары чересчур сильны и отличаются по балансу от передач, что должно быть исправлено в ближайшем обновлении. Пока же всё выглядит очень реалистично вплоть до завершения атаки.

И всё-таки не похвалить новые технологии нельзя: если запустить игру на очень мощном железе на самых высоких настройках или же на консоли, можно не заметить, что на экране не реальный матч, а его симуляция. Графика шагнула на несколько шагов вперёд и вызывает восхищение. Порой действительно скриншот из FIFA 23 можно спутать с фотографией из реального матча. Да, это достигнуто уж слишком высокой ценой, но всё равно поражает. Если существующие недочёты будут исправлены, FIFA 23 станет огромным прорывом не только на бумаге.

Многих волновало, как изменится самый популярный режим Ultimate Team, где игроки шаг за шагом выстраивали свой клуб и соревновались с другими пользователями. Как и ожидалось, больших изменений, к сожалению или к счастью, не случилось. Поменялась модель сыгранности в составе, она стала сложнее, к этому надо будет привыкнуть. В остальном же перемен нет, система дивизионов осталась прежней, хотя знаменитый режим Weekend League изменился для многих из-за глобального нововведения, которое многое меняет.

Дело в том, что FIFA 23 стала кроссплатформенной. Теперь игроки могут сыграть друг с другом, даже если они играют с разных устройств. Обладатели консолей могут сразиться с теми, кто играет с компьютера, и это действительно очень интересно. Причём в игре сразу видно, с какого устройства играет оппонент. Пока с этим тоже есть проблемы, отклик в игре у разных устройств сильно отличается, так что некоторые подвисания сохраняются, но в перспективе это сулит большие возможности, а заодно и разрешит вопрос, где же сильнее игроки. К слову, рынок в Ultimate Team теперь тоже общий, что очень хорошо для игроков.

Есть отличная новость и для поклонников сериала «Тед Лассо». Получился своеобразный кроссовер, в игре можно поиграть за небезызвестный «Ричмонд» и привести его к победе в АПЛ. Причём тренерский персонал и сами игроки, включая Джимми Тартта, Дани Рохаса и Роя Кента, тоже в наличии. В Ultimate Team также можно назначить Теда Лассо главным тренером и выбрать полную символику «Ричмонда» – отличное решение, за которое Electronic Arts можно только поблагодарить.

В целом же FIFA 23 потенциально прекрасная игра, которая сейчас выглядит готовой примерно на 50%. Если в ближайшее время разработчики сумеют исправить все ошибки и недочёты, завершение серии может стать её венцом. Если же игра продолжит быть такой сырой, как сейчас, то можно будет с грустью отметить, что закат серии FIFA получился провальным.

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Сергей Румянцев