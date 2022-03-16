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Киберспорт в футболе

EA запретила игрокам из России и Белоруссии участвовать в турнирах по FIFA и Apex

16 Марта 2022 • 22:26 Комментировать

Американская компания, разработчик игр для ПК, X-box, PS запретила российским и белорусским игрокам участвовать в международных соревнованиях по играм FIFA – 2022 и Apex.

Такое решение компания приняла из-за ситуации на Украине. Ранее EA отменила презентацию EA Play 2022.   


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окончен Италия (до 17 лет) (жен) 1:2 Португалия (до 17 лет) (жен)
окончен Израиль (до 17 лет) (жен) 0:2 Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
окончен Luxembourg U17 W 0:0 Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
окончен Дания (до 17 лет) (жен) 1:0 Греция (до 17 лет) (жен)
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17.03  21:30 Жувентуде МА ... Сан-Хосе МА
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Сегодня, 16 Марта
22:26 · Киберспорт
EA запретила игрокам из России и Белоруссии участвовать в турнирах по FIFA и Apex
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