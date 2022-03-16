EA запретила игрокам из России и Белоруссии участвовать в турнирах по FIFA и Apex

Американская компания, разработчик игр для ПК, X-box, PS запретила российским и белорусским игрокам участвовать в международных соревнованиях по играм FIFA – 2022 и Apex.
Такое решение компания приняла из-за ситуации на Украине. Ранее EA отменила презентацию EA Play 2022.
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Бокель
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Единство Биело-Поле
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Титоград
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Montaneses
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Кордину
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Ливерпуль Монтевидео
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17.03 01:15
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Эвертон Кильота
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17.03 03:30
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Аякучо
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3.60
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17.03 03:30
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