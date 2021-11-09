​Головин, Миранчук, Дзюба и Фернандес – лучшие российские игроки в новом Football Manager

В новой версии симулятора Football Manager самым сильным российским футболистом является Александр Головин. Полузащитник «Монако» в игре может похвастаться рейтингом в 147 баллов.
На втором месте среди футболистов с российским паспортом идёт хавбек Алексей Миранчук из «Аталанты» с рейтингом 140, а тройку замыкают форвард «Зенита» Артём Дзюба и защитник ЦСКА Марио Фернандес, которых разработчики наградили 139 баллами.
В топовой десятке находятся Игорь Акинфеев, Денис Черышев, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Далер Кузяев и Гилерме. Об этом на своих страницах информирует Sports.ru.
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