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Киберспорт в футболе

​ФИФА без ФИФА: название популярного симулятора может измениться

14 Октября 2021 • 15:41 Комментировать

Футбольный симулятор ФИФА, который из года в год выпускает компания EA Sports, давно стал культовым. Говоря «ФИФА», многие любители футбола подразумевают именно видеоигру, а не главный руководящий орган в футболе. Впрочем, название популярного симулятора может измениться. New York Times в своём широком материале рассказывает о том, что в переговорах между EA Sports и ФИФА о новом контракте есть трудности.

Ссылаясь на людей, которые знакомы с переговорным процессом, New York Times сообщает, что ФИФА хочет, чтобы выплаты EA Sports выросли более чем в два раза. Также между сторонами идут споры по поводу прав на изображение.

Действующий договор между EA Sports и ФИФА рассчитан до конца 2022 года.

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