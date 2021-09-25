​Бенжамена Менди удалили из FIFA 22

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди удалили из новой версии популярной компьютерной игры - FIFA 22. Об этом сообщается на популярной страничке FIFA NEWS в «Твиттере».
Ранее «Манчестер Сити» перестал продавать футболки и другую клубную атрибутику с упоминанием Менди. Футболист, как известно, был арестован. Француз проходит по уголовному делу по статье «Изнасилование».
За «Манчестер Сити» Бенжамен Менди выступает с лета 2017 года. За это время француз провёл за «горожан» 75 матчей, в которых забил два гола и отдал двенадцать результативных передач на партнёров по команде.
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