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​У Месси самый высокий рейтинг в FIFA 22

13 Сентября 2021 • 18:42 Комментировать

Через несколько недель на свет выйдет новая версия популярного симулятора FIFA. В понедельник компания EA Sports представила карточки футболистов, имеющих самый высокий рейтинг в игре.

На первом месте расположился нападающий «ПСЖ» Лионель Месси с рейтингом 93. Вторым идёт Роберт Левандовски (92), а третье место разделили Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак (91). Рейтингом 90 могут похвастаться Гарри Кейн, Н’Голо Канте, Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген.

Ранее сообщалось, что на обложке FIFA 22 окажется французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски Ян Облак Килиан Мбаппе
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