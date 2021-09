​У Месси самый высокий рейтинг в FIFA 22

Через несколько недель на свет выйдет новая версия популярного симулятора FIFA. В понедельник компания EA Sports представила карточки футболистов, имеющих самый высокий рейтинг в игре.

На первом месте расположился нападающий «ПСЖ» Лионель Месси с рейтингом 93. Вторым идёт Роберт Левандовски (92), а третье место разделили Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и Ян Облак (91). Рейтингом 90 могут похвастаться Гарри Кейн, Н’Голо Канте, Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген.

Ранее сообщалось, что на обложке FIFA 22 окажется французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ».

Let the debates begin The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



