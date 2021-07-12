​Вышел трейлер FIFA 22

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12 Июля 2021, 18:47,
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Через несколько месяцев компания EA Sports выпустит очередную версию популярного футбольного симулятора FIFA. Любители игры с нетерпением ждут её выхода, а пока они могут ознакомиться с вышедшим трейлером. В нём разработчики представляют передовую технологию HyperMotion, которая выведет игровой процесс на новый уровень.
В трейлере можно заметить ряд звёздных футболистов, в частности форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Именно он окажется на обложке FIFA 22, о чём стало известно на прошлой неделе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Килиан Мбаппе, FIFA 22