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​Вышел трейлер FIFA 22

12 Июля 2021, 18:47,

Через несколько месяцев компания EA Sports выпустит очередную версию популярного футбольного симулятора FIFA. Любители игры с нетерпением ждут её выхода, а пока они могут ознакомиться с вышедшим трейлером. В нём разработчики представляют передовую технологию HyperMotion, которая выведет игровой процесс на новый уровень.

В трейлере можно заметить ряд звёздных футболистов, в частности форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Именно он окажется на обложке FIFA 22, о чём стало известно на прошлой неделе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Килиан Мбаппе, FIFA 22
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