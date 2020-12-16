Левандовски основал компанию, которая займется разработкой футбольного менеджера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски основал компанию, которая будет заниматься разработкой игр.

Как сообщает Antyweb, первой игрой, которую выпустит компания, станет футбольный менеджер «Football Coach the Game 2022».

«Это не просто футбольный менеджер, но и симулятор тренерской работы. Помимо тактики, трансферов и тренировок, будет очень важен психологический аспект», - говорится в пресс-релизе.

Игра будет выпущена не раньше 2022 года, а поиграть в нее можно будет как на компьютерах, так и на телефонах.

Отметим, что Левандовски впервые инвестировал в польский рынок видеоигр ещё в 2016 году.