Неймар показал компьютерные игры, в которые любит играть

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар опубликовал в Instagram скриншот со своего компьютерного экрана. На нём можно увидеть названия некоторых игр, которые предпочитает известный футболист.

Так, на рабочем столе можно увидеть ярлыки Counter-Strike, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite, Among Us, Fall Guys, Watch Dogs и Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

В сезоне 2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» одиннадцать матчей во всех соревнованиях. В них бразильский форвард записал на свой счёт девять забитых голов и пять результативных передач на партнёров.