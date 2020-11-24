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​Райола пригрозил создателям симулятора FIFA судом

24 Ноября 2020, 16:40,

twitter.com

Известный футбольный агент Мино Райола пригрозил судом компании EA Sports, которая является создателем популярного симулятора FIFA.

Ранее недоумение по поводу использования своего изображения в симуляторе FIFA высказывал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Его агентом является как раз Райола.

«EA Sports, вот уже десять лет вы уклоняетесь от вопросов об использовании прав на изображение игроков. Может, сейчас ответите, или только в суде?» - написал Райола. Агент упомянул в публикации Златана Ибрагимовича и Гарета Бэйла.

Последняя на сегодняшний день версия FIFA вышла в октябре.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Мино Райола
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