Когда пиар обогнал результаты: За что «Акрон» уволил Калешина

«Акрон» уволил главного тренера Евгения Калешина. С точки зрения результатов решение выглядит неожиданным, но понятным из-за слов наставника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Калешин стал звездой, пока не добившись больших результатов

О тренерских способностях Евгения Калешина говорят давно. В отличие от многих других наставников он публично рассказывает о своих взглядах, выделяясь действительно нетривиальным и интересным отношением к футболу. Калешин активен в медиапространстве, часто появляется в подкасте Cappuccino&Catenaccio, который ставит во главу угла именно игру, а не результат.

Тем не менее Калешин ещё не добился большого успеха, если уж смотреть именно на результаты. Даже на уровне низших лиг он не выводил команду из Второй лиги в Первую. Пока главный успех в его карьере – это выход в финал «Пути регионов» Кубка России прошлого года. Результат хороший, но в целом во втором по значимости турнире это не что-то из ряда вон выходящее. Представители ФНЛ и до решающего матча доходили, и даже выигрывали турнир.

Результаты этого сезона

После прошлогоднего взлёта в Кубке России многие ждали «Акрон» в Премьер-лиге на будущий сезон. На зимний перерыв клуб из Тольятти ушёл в зоне стыковых матчей, на два очка отставая от лидера махачкалинского «Динамо» и на одно – от вторых «Химок». Хотя эти показатели выглядят неплохо, надо также признать, что «Акрон» легко может и вывалиться из зоны «стыков». Вровень с командой по очкам идут «Тюмень» и тульский «Арсенал», а «Алания» позади всего на три очка.

Так или иначе, с турнирной точки зрения увольнение Калешина не выглядит полностью оправданным. «Акрон» пока не решает задачу, но всё ещё может это сделать. Во всяком случае смена тренера посреди сезона – более рискованный шаг, чем доверие Калешину. Тем более что тренер ставит сложный футбол, так что найти ему замену будет сложно.

За что уволили Калешина?

Пожалуй, никто не сомневается, что уволили Калешина за слова, а не за результат. Тренер стал фигурой, которая уже стала затмевать «Акрон». И сам тренер ощущал это. Его последние заявления выглядели как определённая звёздная болезнь.

На днях в интервью Калешин позволил себе высказывания на грани фола против владельца «Акрона» Павла Морозова. Наставник отметил, что работает не на собственника клуба, а на болельщиков. Калешин отдельно подчеркнул, что неважно, нравится это Морозову или нет. Кроме того, наставник уколол президента РФС Александра Дюкова, напомнив фразу последнего об отсутствии тренерской школы. Можно вспомнить и его недавнюю эпатажную пресс-конференцию после поединка с «Волгарём», по итогам которой он мог оказаться в центре разбирательства комитета по этике РФС.

Калешин становился токсичным, и вряд ли руководству «Акрона» это нравилось. Риски от этого уже превышали те плюсы, которые он мог давать. Да и концовка первой части сезона тольяттинцам не удалась: два поражения от «Волгаря», в том числе в Кубке России, а также ничьи с прямыми конкурентами «Аланией» и «Химками». Тольяттинцы выиграли всего в пяти последних матчах.

Где теперь появится Калешин?

Хочется верить, что Евгений Калешин вынесет уроки из текущей ситуации. Ему явно надо больше сосредоточиться на футболе, а не на скандальных высказываниях. Сомнений в его способностях нет, но реализовать их получится только в случае, если тренер будет думать прежде всего об игре.

Увидеть его в Премьер-лиге реально уже в этом сезоне. В частности, есть ощущение, что Калешин мог бы сработаться с Григорием Ивановым в «Урале». Может ставку на тренера сделать «Оренбург», который тоже готов к смелым шагам. Тем не менее велика вероятность, что Калешин и вовсе уедет пробовать силы за границей, чтобы попытаться с каким-то клубом из сопредельных стран пробиться в еврокубки и блеснуть там.

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Евгений Калешин покидает «Акрон»

За слова: Названа причина увольнения Калешина из «Акрона»

Роман Андреев