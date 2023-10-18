Дубли Месси, Роналду, Мбаппе и Холанна, бедняга Неймар: итоги недели сборных

В предыдущие шесть дней на первый план в мировом футболе вышли сборные, оттеснившие клубы на второй план. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чем примечательным запомнились октябрьские матчи национальных команд и не только.

Сборная России и ранние пташки

Сборная России провела два спарринга с африканскими соперниками. Над Камеруном в Москве была одержана победа 1:0 благодаря дебютному голу Чалова в футболке национальной сборной. С Кенией получилась ничья 2:2, за команду Карпина забили Соболев и Обляков. Дебютировали за сборную России в этих матчах Харин, Помазун, Горшков, Арсен Адамов и Иван Сергеев.

За вычетом сборной России основное внимание было приковано к отборочным матчам Евро-2024. Учитывая, что в ноябре пройдут уже два последних тура квалификации, логично было сейчас ожидать определения нескольких новых участников предстоящего чемпионата Европы. И они действительно определились.

Путёвки на Евро-2024 загодя обеспечили себе сборные Португалии, Франции, Бельгии, Испании, Турции, Шотландии, Австрии и Англии. Они присоединились к команде Германии, которая автоматически попала на европейский форум как его хозяйка.

Франция гарантировала себе выход на Евро победой над Нидерландами с дублем Мбаппе, а Португалия – победой над Словакией с дублем Роналду. Так как выигрыши были с разницей в один мяч, дуплеты Килиана и Криштиану стали решающими.

Расцвет Роналду и пролёт Холанна мимо Евро

Потом Мбаппе забил ещё пенальти в товарищеской игре с Шотландией и помог французам одержать крупную победу. Роналду же разразился дублем и в следующем матче португальцев, где они пять раз безответно поразила ворота Боснии и Герцеговины. А будь «европейские бразильцы» поудачливей против Словакии, они и там запросто могли выиграть с разгромным счётом.

Криштиану буквально расцвёл в своей сборной при Роберто Мартинесе – в семи матчах забил девять мячей. В игре с боснийцами на поле к Роналду даже прорвался болельщик со смартфоном, однако стюарды всё-таки скрутили поклонника таланта Криштиану.

Эрлинг Холанн также оформил дубль против Кипра, у которого норвежцы выиграли 4:0. С испанцами Холанн провёл весь матч, но ничего не забил. После минимального поражения от «красной фурии» сборная Норвегии лишилась шансов попасть на Евро-2024. Так что ближайший крупный турнир сборных обойдётся без Холанна. Хотя на чемпионат Европы обычно отобраться легче, чем на чемпионат мира.

Ремейк финала чемпионата Европы-2020 состоялся на «Уэмбли», где Англия принимала Италию. Впрочем, борьбы от ножа там не получилось. Несмотря на достаточно быстрый гол «скуадры адзурры», накал окончательно растворился во втором тайме. Дубль Кейна и гол Рэшфорда принесли «трём львам» спокойную победу и путёвку в Германию на лето следующего года.

Расклады на ноябрь и бомбардир Зайнутдинов

Уже понятно, что Италия не сможет попасть на Евро-2024 досрочно. Судьба второй путёвки из группы C решится в десятом туре в матче Украина – Италия, который пройдёт на нейтральном поле в Кайзерслаутерне. Кого какой результат там устроит, станет известно по итогам встречи Италии с Северной Македонией в девятом туре.

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Проиграв Латвии и Дании соответственно, сборные Армении и Казахстана поставили себя в сомнительное положение в плане борьбы за проход на чемпионат Европы. Армяне отстают от второго места в своей группе на три очка, а казахстанцы – на четыре балла. Но команда Магомеда Адиева хотя бы порадовала болельщиков волевой победой над Финляндией. Дубль там сделал бывший игрок московского ЦСКА Зайнутдинов, с 14 голами ставший лучшим бомбардиром сборной Казахстана.

Омрачил футбольную атмосферу последних дней теракт в Брюсселе, где мужчина застрелил двух болельщиков сборной Швеции. Он был ранен утром следующего дня при задержании и в последствии скончался. Матч Бельгия – Швеция был остановлен в перерыве при счёте 1:1 и не доигран.

Ренессанс Месси и «попкорнгейт» Неймара

Теперь про встречи южноамериканского отбора к ЧМ-2026. Лео Месси оказался готов сыграть почти полный второй тайм с Парагваем, где дважды попал в каркас ворот. Также в Лионеля в том матче плюнул Антонио Санабрия. А вот Неймара злой фанат бросил попкорн после домашней ничьей сборной Бразилии с Венесуэлой.

То было в третьем туре квалификации к мундиалю. В четвёртом туре Месси сыграл уже полный матч и заблагоухал дублем в победной игре с Перу. А Неймар, сначала грозившийся бойкотировать матч против Уругвая из-за «попкорнгейта», получил там травму и был заменён в конце первого тайма. Сама бразильская команда разочаровала, проиграв Уругваю впервые за 22 года.

Месси поставил чистый рекорд по числу забитых мячей в отборочных турнирах в южноамериканской зоне. Теперь на его счету там 31 гол. Лео оторвался от Луиса Суареса, с которым до этого делил соответствующую пальму первенства с 29 голами. Кстати, после игры с Перу к Месси на поле тоже выбегали болельщики. Двое. Точнее, пытались. С первым фанатом Лионеля стюарды справились без посторонней помощи, а в истории со вторым им деятельно посодействовал вратарь перуанцев Педро Гальесе.

Плюс две позитивные новости о Месси пришли в последние дни. По неофициальной информации, он уже выиграл свой восьмой «Золотой мяч». Вручение престижной награды пройдёт 30 октября. Кроме того, Лео попал на первое место в списке 50 самых привлекательных спортсменов в мире для спонсоров, который выпустил портал SportsPro вместе с американским консалтинговым агентством NorthStar Solutions Group.

Казусы Мелбет-Первой лиги

Включим в этот обзор и Мелбет-Первую лигу, которая перехватила эстафету у Премьер-лиге в плане скандалов с болбоями. В РПЛ за неделю до этого произошла стычка между мальчиком, подающим мячи, и Миланом Гайичем из ЦСКА. Что ж, теперь пришёл черёд вратаря «Енисея» Евгения Ставера попасть в подобную ситуацию.

Красноярцы играли в гостях с «Химками» и уступали с минимальным счётом. Болбой по ходу матча регулярно «промахивался», кидая мячи Ставеру, и после финального свистка тот отомстил, бросившись толкать болбоя. Итогом стала красная карточка вратарю «Енисея». Тот потом извинился, но скандальный эпизод всё равно рассмотрят на заседании КДК РФС.

Что ещё интересно, за последние несколько дней по разным причинам были задержаны два матча российских команд. Первый случай произошёл в субботу. В Мелбет-Первой лиге почти на 45 минут отложился стартовый свисток в игре «Родина» – «Акрон» из-за опоздания пожарной машины.

Турне российской молодёжки по Бразилии и 13-летний дебютант

В понедельник был задержан на час товарищеский матч молодёжной сборной России и «Сан-Паулу» (до 20 лет) по причине опоздания российской команды из-за перекрытия дороги. Команда Ивана Шабарова проводила турне по Бразилии, где провела четыре матча со сверстниками местных клубов.

Какие получились результаты? Две победы и две ничьи. 2:2 со «СКА Бразил», 3:1 против «Палмейраса», 6:4 с «Сантосом» и 1:1 против «Сан-Паулу». Вместо «Сан-Паулу» изначально планировался другой соперник – «Ред Булл Бригантино», однако этот клуб отказался играть с российской молодёжкой.

С опозданием на две недели широко разлетелась история с дебютом в США 13-летнего паренька. Нападающий «Сакраменто Репаблик» Давиан Кимбро вышел на замену в ЮСЛ (второй по силе лиге страны) на 87-й минуте матча против «Лас-Вегас Лайтс» в возрасте 13 лет, 7 месяцев и 13 дней. Это рекорд американского футбола (то есть соккера) на профессиональном уровне. Кимбро обошёл в этом плане Алекса Кея, пару лет назад дебютировавшего в 13 лет, 9 месяцев и 9 дней.

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Кирилл Иванцов