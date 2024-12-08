В сборной Эквадора выбрали между Россией и США

Франсиско Эгас, который занимает пост президента Федерации футбола Эквадора, дал комментарий по поводу возможного матча против России. По словам Эгаса, стороны не смогли договориться о проведении игры осенью 2025 года.

«Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ. Но в 2025 году матча с Россией не будет – мы решили играть с США», - цитирует Эгаса Sport24.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. При этом находить соперников для игр непросто, учитывая занятость других сборных и политическую ситуацию в мире.