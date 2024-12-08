Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В сборной Эквадора выбрали между Россией и США

08 Декабря 2024 • 13:25 Комментировать

Франсиско Эгас, который занимает пост президента Федерации футбола Эквадора, дал комментарий по поводу возможного матча против России. По словам Эгаса, стороны не смогли договориться о проведении игры осенью 2025 года.

«Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ. Но в 2025 году матча с Россией не будет – мы решили играть с США», - цитирует Эгаса Sport24.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. При этом находить соперников для игр непросто, учитывая занятость других сборных и политическую ситуацию в мире.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная США Сборная Эквадора Франсиско Эгас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Зидан поставил условие «Реалу» Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
13:25 · Чемпионат мира 2026
В сборной Эквадора выбрали между Россией и США
07 Декабря
13:14 · Чемпионат мира 2026
Россия и Парагвай договариваются о матче - известны детали
06 Декабря
16:17 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Дзюба заслужил шанс побить рекорд в сборной России»
05 Декабря
19:34 · Чемпионат мира 2026
Черчесов озвучил просьбу по сборной России
19:23 · Россия. Премьер-лига
Фетисов: «Показ чемпионата Европы в России – это предательство!»
16:53 · Чемпионат мира 2026
Роналду поддержал проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии
14:31 · Чемпионат мира 2026
Глава РФС рассказал о планах по матчам сборной России на 2025 год
04 Декабря
20:39 · Россия. Премьер-лига
Агкацев рассказал, как чуть не пропустил от сборной Брунея
03 Декабря
21:22 · Чемпионат мира 2026
РФС пригласит боссов УЕФА и ФИФА
19:40 · Чемпионат мира 2026
Чемпионат мира – 2034 должен пройти в январе: названы две причины
18:34 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Ливерпуля» преуменьшил уровень Кейна: «Он забивал много пенальти»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Джикия эмоционально высказался о пропуске чемпионата мира – 2018
17:21 · Россия. Премьер-лига
Смолов рассказал, готов ли приехать в сборную России
15:33 · Чемпионат мира 2026
Сборная России не выступит в международном турнире – РФС 1
02 Декабря
19:32 · Чемпионат мира 2026
Джикия: Я не готов к сборной России
14:58 · Чемпионат мира 2026
Ровно 24 года назад Россия получила чемпионат мира 2
01 Декабря
11:19 · Россия. Премьер-лига
Тренер Бельгии Тедеско не рассматривает «Оренбург»
30 Ноября
20:19 · Чемпионат мира 2026
​Три стадиона сразятся за право принять финал чемпионата мира 2030 года 1
19:43 · Россия. Премьер-лига
Гол «Пари НН» стал для Осипенко уже четвёртым в ноябре
17:49 · Чемпионат мира 2026
В одной из слабейших сборных мира высказались о матче со сборной России
16:42 · Чемпионат мира 2026
Селюк не верит, что Буркина-Фасо запретили играть с Россией: «Матчи возможны»
14:25 · Чемпионат мира 2026
Глава РФС назвал одно условие, при котором Россию могут допустить к отбору на чемпионат мира
05:10 · Италия. Серия А
​Сербы присматривают замену для Стойковича, возможный кандидат - Сарри
29 Ноября
19:17 · Чемпионат мира 2026
Уильямс рассказал, чем Ямаль удивил его перед полуфиналом Евро-2024
19:12 · Чемпионат мира 2026
В Таджикистане высказались о возможном матче против России
Все новости