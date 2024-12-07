Россия и Парагвай договариваются о матче - известны детали

Национальные сборные России и Парагвая могут повести товарищескую встречу в будущем. Об этом рапортуют российские СМИ.

«Россия и Парагвай ведут переговоры по проведению матча в ближайшие два года. Из-за забитого графика парагвайской сборной обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года», - говорится на страницах Sport24.

Напомним, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах. В связи с этим подопечные Валерия Карпина проводят исключительно товарищеские игры. В последнем спарринге российская команда отпраздновала победу над Сирией со счетом 4:0.