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Черчесов озвучил просьбу по сборной России

05 Декабря 2024 • 19:34 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему матчей, которые в последнее время проводит команда. В условиях санкций российская сборная проводит только товарищеские матчи, причём находить для них соперников непросто.

«Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры. Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять сыграем с хорошими соперниками», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».

В прошлом месяце сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина обыграла сначала Бруней (11:0), а затем Сирию (4:0). В следующий раз российская национальная сборная должна собраться в марте.

Добавим, что Станислав Черчесов сейчас тренирует сборную Казахстана.

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Сборная России Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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