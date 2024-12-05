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Роналду поддержал проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии

05 Декабря 2024 • 16:53 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поддержал проведение чемпионата мира в 2034 году в Саудовской Аравии. Звёздный футболист посетил специальное мероприятие, где пообщался с детьми, мечтающими выступить на мундиале через десять лет.

«Заявка Саудовской Аравии на 2034 году вдохновляет многих юных футболистов девизом «Растём вместе». Было приятно познакомиться с некоторыми из этих детей, которые мечтают приветствовать весь мир в Саудовской Аравии в 2034 году», - написал Роналду в социальных сетях.

Ранее появлялась информация о том, что в 2034 году чемпионат мира может пройти в январе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ЧМ-2034 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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